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В Свердловской области на торги выставят живых кур птицефабрики «Среднеуральской»
18 январь 2018 (15:01)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. На торги в виде открытого аукциона в очередной раз выставлено имущество ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Напомним, ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» зарегистрировано в Верхней Пышме, 100% акций принадлежит региональным властям. Общество признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 30 июля 2015 года. Его имущество уже неоднократно выставлялось на торги, однако аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок.
В этот раз имущество птицефабрики разделено на 9 лотов. Среди них основные средства предприятия стоимостью более 191 млн руб., а также склады с земельными участками в Среднеуральске и Верхней Пышме, магазин в Артемовском и другие объекты движимого и недвижимого имущества. Отдельным лотом по начальной цене 2 млн руб. выставлены сельскохозяйственные животные (птица на выращивании, бройлеры, взрослая птица, молодняк) общим весом более 27 тонн.
Аукцион состоится 2 марта 2018 года. Заявки принимаются с 22 января по 27 февраля.
Напомним, ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» зарегистрировано в Верхней Пышме, 100% акций принадлежит региональным властям. Общество признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 30 июля 2015 года. Его имущество уже неоднократно выставлялось на торги, однако аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок.
В этот раз имущество птицефабрики разделено на 9 лотов. Среди них основные средства предприятия стоимостью более 191 млн руб., а также склады с земельными участками в Среднеуральске и Верхней Пышме, магазин в Артемовском и другие объекты движимого и недвижимого имущества. Отдельным лотом по начальной цене 2 млн руб. выставлены сельскохозяйственные животные (птица на выращивании, бройлеры, взрослая птица, молодняк) общим весом более 27 тонн.
Аукцион состоится 2 марта 2018 года. Заявки принимаются с 22 января по 27 февраля.
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