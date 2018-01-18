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Администрация Екатеринбурга проиграла суд по транспортной реформе

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области поддержал УФАС в споре с администрацией Екатеринбурга по отмене аукционов автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.



В 2017 году из-за претензий УФАС городские власти не смогли отторговать изменение 12 автобусных маршрутов. Среди них были направления № 22 «Институт связи — Палкинский торфяник», № 054 «Синие Камни — Дом Культуры (п. Совхозный)», № 033 «Парк Победы — УрФУ» и №4 «УрФУ — Ново-Свердловская ТЭЦ». Проведение аукциона было необходимо для отмены четырех маршрутов в рамках первого этапа транспортной реформы. Муниципалитет планировал завершить все процедуры до конца текущего года.



Антимонопольщики, в свою очередь, посчитали, что ряд требований, предъявленных к перевозчикам, выходит за рамки закона о контрактной системе. Получив предписание ФАС, администрация города обжаловала его в суде.



«Судом установлено, что комиссией Свердловского УФАС России обоснованно сделан вывод о том, что при описании объектов закупки заказчиком допущено нарушение части 3 статьи 33 закона о контрактной системе, при этом судом отмечено, что запрет на установление (предъявление) дополнительных требований к участникам закупок не может быть обойден посредством их установления (предъявления) в завуалированной форме (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара)», — говорится в сообщении.



В администрации Екатеринбурга ранее заявляли, что не будут исправлять аукционную документацию с учетом требований ФАС.

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