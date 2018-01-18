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В Свердловской области начала работу «горячая линия» по вопросам приема купюр нового образца

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. С 18 по 25 января 2018 года в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проводится «горячая линия» по приему купюр нового образца номиналом 200 и 2 000 руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, банкноты номиналом 200 и 2 000 руб. введены в обращение Банком России с 12 октября 2017 года. В связи с возможностью отказа продавцов или исполнителей услуг принимать такие купюры при расчетах с населением Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) вчера сообщила об открытии «горячей линии» для граждан. В настоящее время аналогичная мера принята в свердловском управлении ведомства.



«Специалисты по защите прав потребителей проконсультируют свердловчан по обращению купюр номиналом 2 000 и 200 руб., приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой», — поясняют в пресс-службе регионального управления.



Также в ведомстве отмечают, что при необходимости свердловчане могут обратиться в консультационные пункты для потребителей для составления претензий в адрес хозяйствующих субъектов.

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