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В Екатеринбурге из-за аварии нарушено теплоснабжение на ВИЗе

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. В Екатеринбурге из-за прорыва магистрального трубопровода на улице Красноуральская нарушено теплоснабжение домов на нескольких улицах в микрорайоне ВИЗ, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».



«Повреждение обнаружено на трубопроводе диаметром 500 мм. Ремонтные работы ведут две оперативные бригады, задействовано пять единиц специальной техники. Управляющие компании уведомлены о временной схеме обеспечения потребителей теплом и ГВС: горячее водоснабжение — по обратному трубопроводу, отопление — по затухающей схеме», — говорится в сообщении.



Подача тепла и горячего водоснабжения ограничена на улицах Крауля, Ключевская, Металлургов, Викулова, Заводская, Уральских рабочих, Крылова, Токарей. В АО «ЕТК» планируют завершить ремонтные работы до 23.00.

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