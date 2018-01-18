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Банк Goldman Sachs улучшил прогноз роста российской экономики

ВВП России в текущем году должен вырасти на 3,3%. В 2019 году, по данным аналитиков, рост российской экономики составит 2,9%. Такие данные содержатся в прогнозе специалистов американской Goldman Sachs, передает портал «Лента.ру».



Авторы доклада отметили, что экономика России ближайшие два года будет расти медленнее общемировой (3,9% в год).



Тем не менее прогноз Goldman Sachs более оптимистичный, чем у Минэкономразвития России (2% в 2018-м и 2,2%в 2019 году) и других. Так, 17 января глава российского представительства Международного валютного фонда Габриэль Ди Белла предсказал в текущем году рост российской экономики всего 1,5%. Аналитики Всемирного банка ожидают рост в 1,7% в 2018 году.

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