Дайджест
В Австрии выступили за поэтапную отмену антироссийских санкций
18 январь 2018 (12:44)
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за поэтапную отмену санкций, введенных в отношении России. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего прогресса, о которых говорил в свое время (президент ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер», — сказал Курц.
Он также подчеркнул, что считает мир в Европе возможным только с Россией в качестве партнера.
«ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего прогресса, о которых говорил в свое время (президент ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер», — сказал Курц.
Он также подчеркнул, что считает мир в Европе возможным только с Россией в качестве партнера.
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