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В Австрии выступили за поэтапную отмену антироссийских санкций

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за поэтапную отмену санкций, введенных в отношении России. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.



«ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего прогресса, о которых говорил в свое время (президент ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер», — сказал Курц.



Он также подчеркнул, что считает мир в Европе возможным только с Россией в качестве партнера.

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