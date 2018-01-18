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Трамп обвинил Россию в поддержке Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в поддержке Северной Кореи. Об этом он заявил во время интервью агентству Reuters.



«Россия вообще не помогает нам с Северной Кореей. Вся помощь от Китая растаптывается действиями Москвы, — заявил он, комментируя решение Совета Безопасности ООН наложить очередные санкции на Пхеньян. — Россия, похоже, занимает оставленные китайцами позиции».



30 декабря, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские суда поставляли нефть и нефтепродукты в Северную Корею. При этом один из собеседников агентства подчеркнул, что доказательств причастности Москвы к данным поставкам нет. На Смоленской площади ответили, что Россия полностью соблюдает санкционный режим, и напомнили о существующих разрешительных квотах на поставки топлива в КНДР.

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