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В США отравили 200 тыс. пчел дизельным топливом

В городе Прундейл (Калифорния, США) неизвестные разорили крупную пасеку, опрыскав около 200 тыс. пчел дизельным топливом. Об этом сообщает телеканал KSBW 8.



Пчеловод Майк Хиккенботтом рассказал, что перевез насекомых из более холодного региона на зимовку, и столкнулся с неодобрением местных жителей, которые трижды составляли жалобу на него. По утверждению соседей, пчелы заполонили округу настолько, что дети боялись выходить из домов.



Хиккенботтом утверждает, что специально приобрел неагрессивных пчел из России и Италии.



«Я ходил между ульев без защитного костюма. Меня никогда не жалили», — заявил он.

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