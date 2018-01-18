Дайджест
В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна
18 январь 2018 (12:42)
В Москве госпитализировали актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает Пятый канал.
Народный артист СССР попал в больницу из-за проблем с сердцем. По другой версии, Джигарханян заболел гриппом. Уточняется, что он находится в сознании.
По информации СМИ, он чувствовал недомогание еще утром, и водитель даже отказался вести 82-летнего актера в театр, где идет подготовка к новому спектаклю. Тем не менее, Джигарханян настоял на своем и самостоятельно добрался до работы.
23 ноября 2017 года пресс-секретарь Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева заявила, что у артиста отказали ноги на фоне диабета.
Народный артист СССР попал в больницу из-за проблем с сердцем. По другой версии, Джигарханян заболел гриппом. Уточняется, что он находится в сознании.
По информации СМИ, он чувствовал недомогание еще утром, и водитель даже отказался вести 82-летнего актера в театр, где идет подготовка к новому спектаклю. Тем не менее, Джигарханян настоял на своем и самостоятельно добрался до работы.
23 ноября 2017 года пресс-секретарь Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева заявила, что у артиста отказали ноги на фоне диабета.
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