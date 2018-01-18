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В России автозаправочным станциям могут начать присваивать звезды

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Росстандарт совместно с Федерацией автовладельцев России запускает проект, согласно которому автозаправочным станциям будут присваивать звезды. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя Росстандарта Алексея Абрамова.



«Он позволит правильно раскрасить добросовестных игроков, которые в добровольном порядке готовы раскрыть все карты, показать все технологические процессы, как у них организовано обслуживание клиентов, какие есть условия не только для продажи топлива, но и для дополнительных услуг», — пояснил А. Абрамов.



Проект национального стандарта, который описывает, сколько звезд за что присваивается, подготовлен. Ранжирование в нем пока больше идет в зависимости от набора услуг — есть ли туалет, услуги питания, технические сервисы, подкачка шин, заправка омывающей жидкостью. И оценка соответствия топлива требованиям техрегламента.



«Оцениваться должны все важные эксплуатационные характеристики топлива, которые закреплены ГОСТами и проверяются производителями. Мы еще обсудим этот вопрос с общественниками. После того, как стандарт утвердим, будет подготовительный период перед его практическим применением», — рассказал глава Росстандарта.

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