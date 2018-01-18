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Доля продаж телефонов в Екатеринбурге составила половину от общего спроса бытовой электроники на Avito

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Доля продаж мобильных телефонов по итогам 2017 года составила 50% от всех товаров, реализованных в сегменте бытовой электроники на вторичном рынке Екатеринбурга, сообщает портал Avito со ссылкой на собственные исследования.



В первую пятерку самых популярных моделей вошли iPhone (46,7% от общего числа проданных), Samsung (18,1%), Sony (5,2%), Nokia (4,7%), и Xiaomi (3,9%).



Средняя цена iPhone среди предложений на Avito в Екатеринбурге по итогам 2017 года составила 9 528 руб., что на 5,5% выше по сравнению с предыдущим годом.

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