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«Карабашмедь» в 2017 году увеличил на 7% объем производства черновой меди

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу «Русская медная компания») по итогам 2017 года увеличило производство черновой меди на 7% к уровню 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



За отчетный период объем выпуска металла на предприятии впервые достиг порядка 120 тыс. т. Этому способствовало масштабное обновление мощностей и развитие производства. С 2004 по 2017 годы РМК инвестировала в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия «Карабашмедь» около 18 млрд руб.



«Положительное влияние на показатели работы предприятия оказал ввод в эксплуатацию новой механизированной линии розлива черновой меди. Это значительно ускорило процесс выпуска готовой продукции и позволило сократить потери металла. Свою роль сыграло повышение профессионального уровня сотрудников, которые успешно осваивают современные технологии и оборудование. Кроме того, росту производства черновой меди способствовали стабильные поставки медного концентрата с Михеевского горно-обогатительного комбината», — рассказал генеральный директор ЗАО «Карабашмедь» Андрей Ханжин.



В 2018 году РМК планирует вложить в развитие производства и социальные проекты предприятия еще около 2 млрд руб.



В рамках программы модернизации ЗАО «Карабашмедь» предполагается ввести в эксплуатацию три новых конвертера Kumera и новую систему газоочистки с автоматизированной системой управления. В результате мощности производства черновой меди ЗАО «Карабашмедь» увеличатся до 150 тыс. т в год, в том числе 130 тыс. т черновой меди из минерального сырья. Проект позволит не только повысить производительность, но и улучшить условия труда, а также сократить нагрузку предприятия на окружающую среду.

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