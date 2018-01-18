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В России 57% медработников отметили снижение качества и доступности медпомощи в 2017 году

УрБК, Москва, 18.01.2018. Более половины (57%) российских медработников отметили снижение качества или доступности медицинской помощи для населения в 2017 году, следует из данных опроса фонда независимого мониторинга «Здоровье».



По словам директора фонда Эдуарда Гаврилова, респонденты отметили либо снижение одного из этих параметров, либо обоих сразу. О положительных изменениях сообщили 13% респондентов, почти треть (29%) не увидела перемен.



Проблему дефицита медицинских кадров в 2017 году признало большинство (78%) опрошенных. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в начале 2017 года, доля таких респондентов выросла на 2 процентных пункта.



«Проблему дефицита медицинских кадров в 2017 году подтвердили три четверти опрошенных (78%). Особенно остро эта проблема стоит в Магаданской области (100% респондентов), Забайкальском крае и Пензенской области (по 93%), Иркутской области и Камчатском крае (по 91%)», ― сообщил Эдуард Гаврилов.



В опросе, проведенном в декабре 2017 года с помощью мобильного приложения «Справочник врача», в котором зарегистрировано более 300 тыс. медработников, приняли участие 8,6 тыс. медработников из 85 регионов, из них 7,3 тыс. ― врачи.

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