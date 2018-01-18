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Суд рассмотрит иск о признании екатеринбургской компании «Экомаш+Урал» банкротом
18 январь 2018 (11:09)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Экомаш+Урал» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 15 января 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Завод точного машиностроения «Эдан», сумма исковых требований составляет 1 млн 467 тыс. руб.
Напомним, ООО «Экомаш+Урал» зарегистрировано в 2007 году. Основной вид деятельности — обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Как указано на официальном сайте предприятия, оно занимается производством комплектующих для электронных устройств и нестандартного оборудования.
Соответствующий документ поступил в суд 15 января 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Завод точного машиностроения «Эдан», сумма исковых требований составляет 1 млн 467 тыс. руб.
Напомним, ООО «Экомаш+Урал» зарегистрировано в 2007 году. Основной вид деятельности — обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Как указано на официальном сайте предприятия, оно занимается производством комплектующих для электронных устройств и нестандартного оборудования.
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