Новости дня

В Свердловской области главврач городской поликлиники выписал своей жене премий на 969 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. В Невьянске перед судом предстанет бывший главный врач ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника», который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с января 2012 года по октябрь 2015 года обвиняемый, занимая должность главного врача указанной поликлиники, издавал незаконные приказы о стимулирующих выплатах в виде премий и повышающих коэффициентов к окладу врачу-инфекционисту, являющейся его супругой. В результате этого ущерб поликлиники превысил 969 тыс. руб.



Также в декабре 2012 года Верх-Нейвинская городская поликлиника приобрела для стоматологической установки комбинированный медицинский компрессор за 97,8 тыс. руб. Однако в тот же день главный врач увез из поликлиники оборудование, еще не поставленное на баланс в бухгалтерии, и безвозмездно передал его в собственность своему отцу.



Чтобы скрыть растрату, обвиняемый взял из стоматологической поликлиники ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31 ФМБА России» списанный компрессор и сказал старшей медицинской сестре учреждения исказить сведения о дате его изготовления в акте о вводе компрессора в эксплуатацию, изготовить на него паспорт и поставить на баланс учреждения.



Действия обвиняемого причинили ущерб Верх-Нейвинской городской поликлинике еще на 91,8 тыс. руб.



В отношении бывшего главного врача заведены уголовные дела по части 1 статьи 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных обязанностей вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации» и части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



Уголовное дело рассмотрит Невьянский городской суд.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: