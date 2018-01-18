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Арамильские дольщики намерены продолжать протесты до начала работ на площадках их долгостроев

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. В Свердловской области состоялось заседание координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, в ходе которого глава регионального минстроя Михаил Волков представил Группу компаний «ТЭН» в качестве нового инвестора для долгостроев в Арамильском городском округе. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



По словам министра, ГК «ТЭН» намерена приступить к работам на стройплощадках 1 февраля, после подписания соглашения с министерством.



Напомним, дольщики пяти недостроенных жилых комплексов в Арамильском городском округе, пострадавшие от действий ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент» и ООО «Лоджик-Девелопмент», 16-17 января 2018 года провели одиночные пикеты в центре Екатеринбурга. Граждане требовали исполнения обещаний властей о скорейшей достройке их жилья.



Как пояснил М. Волков, региональный минстрой подготовил проект соглашения о намерении по реализации масштабного инвестиционного проекта между правительством области и ООО «Деметра», входящим в группу компаний «ТЭН». Аналогичные договоры подготовлены и для других компаний, готовых взять на себя обязательства по завершению строительства проблемного жилья в Арамили.



Руководитель департамента девелопмента группы компаний «ТЭН» Юрий Романович заверил представителей инициативной группы граждан, что все дома будут достроены до конца 2018 года.



Впрочем, дольщики отмечают, что пока документы не подписаны и работы на площадках не начались, они намерены продолжать протестные акции.



«По факту мы получили очередные обещания. И переходим от слов к делу. Серия одиночных пикетов будет продолжена до тех пор, пока ГК «ТЭН» не начнет строительство наших домов. Также в ближайшее время подадим заявку на митинг», — пояснили покупатели квартир в долгостроях.



В связи с этим 18 января они организуют очередной одиночный пикет — напротив предвыборного штаба В. Путина в Екатеринбурге в 14.00 на проспекте Ленина, 8. Помимо этого, президенту РФ завтра будет отправлено обращение дольщиков Арамили.

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