Новости дня

Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза

18 январь 2018 (09:41)

УрБК, Москва, 18.01.2018. Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составил 31,3 млрд долл. США. Об этом говорится в материалах Банка России.

ЦБ отмечает, что в противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер.

Чистый отток капитала в 2017 году по базовому сценарию ЦБ РФ, обновленному в декабре, прогнозировался на уровне 29 млрд долл. США.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: