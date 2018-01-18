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Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза
18 январь 2018 (09:41)
УрБК, Москва, 18.01.2018. Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составил 31,3 млрд долл. США. Об этом говорится в материалах Банка России.
ЦБ отмечает, что в противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер.
Чистый отток капитала в 2017 году по базовому сценарию ЦБ РФ, обновленному в декабре, прогнозировался на уровне 29 млрд долл. США.
ЦБ отмечает, что в противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер.
Чистый отток капитала в 2017 году по базовому сценарию ЦБ РФ, обновленному в декабре, прогнозировался на уровне 29 млрд долл. США.
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