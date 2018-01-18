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Зарплата свердловских машиностроителей остается неконкурентоспособной на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. На уральских машзаводах наблюдается острый дефицит кадров, которые умеют работать на высокотехнологичном оборудовании. Об этом рассказал УрБК директор НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области» Андрей Бухмастов.



«Люди, имеющие необходимую квалификацию, часто просто не хотят работать по специальности. К примеру, операторы обрабатывающего центра могут рассчитывать на зарплату в 30 тыс. руб. Это очень высокая квалификация. Многие ребята не соглашаются работать за такие деньги. Они считают, что достойны большего», — считает А. Бухмастов.



«Как правило, у высококвалифицированных специалистов завышенные запросы. Не всегда работодатели идут им навстречу. На дворе рыночные отношения. Работник пытается продать свою квалификацию как можно дороже. В свою очередь, предприятия пытаются купить ее подешевле. В процессе этих торгов и вырабатывается некий компромисс», — полагает А. Бухмастов.

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