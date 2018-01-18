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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Урал Вин» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Урал Вин» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 16 января 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Торгсервис», сумма исковых требований составляет 9 млн 252 тыс. руб.



Напомним, ООО «Урал Вин» зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности компании является розничная торговля напитками в специализированных магазинах.

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