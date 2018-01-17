Новости дня

В Свердловской области злоумышленники присылают гражданам уведомления от имени судебных приставов

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области предупредило о случаях поступления в адрес граждан фальшивых писем — уведомлений от имени судебных приставов-исполнителей регионального ведомства и sms-сообщений от имени банка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Мошенники от имени службы судебных приставов рассылают гражданам уведомления о возбуждении исполнительных производств, а от имени банков на телефон присылают сообщения о заблокированном счете или списании денежных средств. Обращаем внимание граждан на то, что УФССП России по Свердловской области не рассылает каких-либо sms-сообщений о наличии задолженности и наложении ареста на имущество», — пояснили в пресс-службе.



В случае поступления подобного сообщения или уведомления ведомство рекомендует проверить данную информацию на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области либо по телефону районного отдела судебных приставов по месту проживания гражданина.



При получении sms-сообщения подобного содержания ведомство предостерегает от перехода по указанной в нем ссылке.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: