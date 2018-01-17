Кризис

Бинбанк объявил об уменьшении уставного капитала до 1 рубля

Бинбанк, проходящий санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), уменьшает уставный капитал до 1 рубля. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы кредитной организации.



«На основании приказа Банка России уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества «Бинбанк» до одного рубля путем уменьшения номинальной стоимости акций», — указано в сообщении кредитной организации.



Уставный капитал Бинбанка уменьшается на 17 млрд 469 млн 849,558 тыс. руб.



«Банк России принял решение об уменьшении уставного капитала Бинбанка до 1 рубля. Эта процедура, предусмотренная законом, — необходимый этап финансового оздоровления банка, проводимого Банком России. Далее Банк России выкупит дополнительный выпуск акций банка и станет основным акционером банка», — сообщили в Бинбанке.



Напомним, что ЦБ РФ объявил о санации Бинбанка 21 сентября 2017 года. Согласно новому механизму, регулятор становится главным собственником санируемых кредитных организаций с перспективой последующей продажи частному инвестору.

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