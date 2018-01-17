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Банкоматы УБРиР начали выдавать и принимать купюры нового образца

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Банкоматы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) начали выдавать и принимать новые купюры номиналом 200 и 2 000 руб. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Пока внести деньги можно в половине устройств, находящихся в Свердловской, Саратовской, Новосибирской, Оренбургской, Кировской областях, а также в Башкирии, Удмуртии и в Пермском крае. Банк планирует завершить настройку банкоматов на прием новых денег до конца января во всех регионах своего присутствия.



Получить новые купюры можно в нескольких банкоматах, расположенных в Екатеринбурге, Серове, Перми и Москве. Загрузка устройств купюрами номиналом 200 и 2 000 руб. будет проходить постепенно, в зависимости от их оборота на рынке в целом и в конкретных регионах в частности.

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