Дайджест
Стоимость автомобиля проекта «Кортеж» будет начинаться от 6-7 млн рублей
17 январь 2018 (17:30)
Розничная стоимость автомобиля проекта «Кортеж», на котором будет ездить президент России Владимир Путин, будет начинаться от 6-7 млн руб. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.
По его словам, задачей было установить стоимость на уровне премиальных автомобилей типа Mercedes S-класса минус 15 процентов.
До конца февраля — начала марта ФГУП «НАМИ», ведущее разработку автомобилей, передаст ФСО 16 машин.
По его словам, задачей было установить стоимость на уровне премиальных автомобилей типа Mercedes S-класса минус 15 процентов.
До конца февраля — начала марта ФГУП «НАМИ», ведущее разработку автомобилей, передаст ФСО 16 машин.
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