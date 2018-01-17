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Стоимость автомобиля проекта «Кортеж» будет начинаться от 6-7 млн рублей

Розничная стоимость автомобиля проекта «Кортеж», на котором будет ездить президент России Владимир Путин, будет начинаться от 6-7 млн руб. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.



По его словам, задачей было установить стоимость на уровне премиальных автомобилей типа Mercedes S-класса минус 15 процентов.



До конца февраля — начала марта ФГУП «НАМИ», ведущее разработку автомобилей, передаст ФСО 16 машин.

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