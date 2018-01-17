Дайджест
Владельцы устройств Apple подверглись новой фишинговой атаке
17 январь 2018 (17:30)
Владельцы устройств Apple подверглись новой фишинговой атаке. Об этом сообщается в пресс-релизе компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Специалисты объяснили, что в атаках активно используется метод с двойной рассылкой для кражи персональных данных. Сначала пользователь получает фальшивое письмо с оповещением о покупке в App Store, которую не совершал.
В письме предлагается открыть вложенный файл с «квитанцией», который ведет на подставной сайт. После ввода Apple ID и пароля фальшивый ресурс требует обновить банковские данные, что приводит к их последующей краже.
Специалисты объяснили, что в атаках активно используется метод с двойной рассылкой для кражи персональных данных. Сначала пользователь получает фальшивое письмо с оповещением о покупке в App Store, которую не совершал.
В письме предлагается открыть вложенный файл с «квитанцией», который ведет на подставной сайт. После ввода Apple ID и пароля фальшивый ресурс требует обновить банковские данные, что приводит к их последующей краже.
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