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В Северной Корее появятся платные дороги

Дороги в Северной Корее станут платными с 20 января, в том числе туристическая трасса Пхеньян — Вонсан. Об этом говорится в сообщении посольства России в КНДР, размещенном на сайте дипмиссии.



«На главных автомагистралях страны устанавливаются толл-гейты», — говорится в тексте.



В российском посольстве отметили, что теперь «россияне, которые любят в летний период прокатиться с ветерком от северокорейской столицы до вонсанского пляжа на берегу Японского (Восточного) моря, должны будут заплатить за свою легковушку 8 евро (в два конца)».



В дипмиссии отметили, что нововведение «касается не только россиян, но и других иностранцев и местных владельцев автомобилей.

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