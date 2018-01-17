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Бизнес в зоне притяжения Центрального стадиона в Екатеринбурге свернет работу на время ЧМ-2018
17 январь 2018 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Екатеринбургским предприятиям и компаниям, оказавшимся в транспортном периметре, рекомендовано приостановить работу в дни проведения матчей ЧМ-2018. Об этом сегодня на брифинге рассказала председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий горадминистрации Анна Байчибаева.
Речь идет о предприятиях, которые оказались в так называемом транспортном периметре — в границах улиц Токарей — Московская — ВИЗ-бульвар — Гурзуфская.
По словам представителя горадминистрации, муниципалитет провел соответствующие переговоры с юридическими лицами. Предпринимателям рекомендовано свернуть свою деятельность на четыре дня: 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года.
Как пояснила А. Байчибаева, рекомендации о временном закрытии компаний разосланы для ослабления транспортной нагрузки.
Речь идет о предприятиях, которые оказались в так называемом транспортном периметре — в границах улиц Токарей — Московская — ВИЗ-бульвар — Гурзуфская.
По словам представителя горадминистрации, муниципалитет провел соответствующие переговоры с юридическими лицами. Предпринимателям рекомендовано свернуть свою деятельность на четыре дня: 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года.
Как пояснила А. Байчибаева, рекомендации о временном закрытии компаний разосланы для ослабления транспортной нагрузки.
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