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Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету

17 январь 2018 (17:28)

Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, которая была запущена йеменскими мятежниками-хуситами. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Сообщается, что ракета была сбита над провинцией Джизан на границе с Йеменом.

Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

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