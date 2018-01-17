Дайджест
Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету
17 январь 2018 (17:28)
Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, которая была запущена йеменскими мятежниками-хуситами. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Сообщается, что ракета была сбита над провинцией Джизан на границе с Йеменом.
Данных о разрушениях и жертвах не поступало.
Сообщается, что ракета была сбита над провинцией Джизан на границе с Йеменом.
Данных о разрушениях и жертвах не поступало.
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