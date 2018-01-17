Опасный фитнес

Все больше спортивных организаций Екатеринбурга — фитнес-клубов, тренажерных залов, танцевальных школ перестает оформлять трудовые отношения с тренерами и брать их в штат. Вместо этого организации предлагают потенциальным сотрудникам зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и заключить договор возмездного оказания услуг. С одной стороны, это позволяет тренерам работать сразу в нескольких компаниях, а организациям — снизить затраты на фонд оплаты труда за счет сокращения издержек на страховые взносы. С другой стороны, новая схема оформления отношений может привести в итоге к размыванию ответственности за некачественные услуги и, как следствие, незащищенности клиентов.«Три года назад купила абонемент в фитнес-клуб, были грандиозные планы по трансформации своего тела, поэтому занималась с личным тренером. Тренировки были на износ, с большими весами и многократными повторениями, пахала во имя тела своей мечты. Результат от тренировок был, но обратной стороной медали стала травма позвоночника в виде двух межпозвоночных грыж. Причиной стали некорректно подобранные веса и нарушение техники выполнения. То есть ошибка тренеров — их было два», — рассказала УрБК клиентка одной из сетей фитнес-клубов в Екатеринбурге на условиях анонимности.Несколько месяцев девушка потратила на купирование болевого синдрома, многочисленные анализы привели к значительным тратам. Сейчас врачи предписали ей различные пожизненные ограничения: нельзя поднимать больше 2 кг, кататься на горных лыжах, сноуборде, прыгать на батуте, с парашютом и, естественно, никаких тренировок. Тем не менее ни тренеры, ни сам клуб свою вину в предоставлении некачественных услуг не признали.«Тренеры свою вину не признали, даже не интересовались моим состоянием. Клуб ответственности не несет, так как тренеры не оформлены в клубе, а сотрудничают с ним как ИП. В свою очередь, договор у меня был заключен именно с клубом, а не с тренерами», — добавила она.Помимо снижения затрат на фонд оплаты труда, зачастую переход от трудовых договоров с тренерами к договорам гражданско-правового характера обусловлен именно желанием спортивной организации снять с себя ответственность за действия сотрудника, признают эксперты. Поэтому так важно, что написано в договоре клиента с клубом.«Если в соглашении с фитнес-клубом написано, что фитнес-клуб действительно предоставляет услугу занятий с личным тренером, то клуб не может говорить, что он не несет ответственности за травму, потому что это травма, полученная при оказании услуги. Для потребителя не имеет значения, оформлен тренер как индивидуальный предприниматель, или это сотрудник фитнес-клуба. Важно, что клуб предоставляет эту услугу, а как он ее организовывает — это уже дело клуба. У потребителя отношения с клубом, и платит он клубу, поэтому именно клубу и отвечать», — пояснил управляющий партнер юридической компании Legal Jazz Роман Фадеев.В некоторых случаях в договоре может быть прописано, что за качество услуг отвечает сам тренер, уточняет руководитель фитнес-клуба «Зарядка» Алексей Макаров.«Необходимо изучить договор и определить, кто является ответственным за некачественное оказание услуг. По гражданскому законодательству клуб может привлекать третьих лиц для оказания услуг и транслировать им ответственность, выступая своего рода агентом, предоставляющим помещения и тренажеры, но не предоставляющим услуги тренеров, которые выводятся за штат», — рассказал он.По словам экспертов, основная сложность не в том, как оформлены отношения между клубом и тренерами. Если дело дойдет до суда, то он может признать их трудовыми, а применение такой схемы может стать основанием для проверки организации. Однако гораздо труднее для клиента будет доказать, что травма действительно получена в результате некачественной услуги.«Нельзя забывать, что при взыскании вреда обязательно устанавливается причинно-следственная связь. В данном случае это возможно путем проведения медицинской экспертизы. К сожалению, врачи в наше время часто дают поверхностные суждения, а физические нагрузки ведь человек имеет не только в клубе. Опыт работы показывает, что люди разучились вообще следить за своим здоровьем, однако при наступлении болезни винят всех, кроме себя. Так что я не был бы так резок в суждениях относительно наличия вины фитнес-клуба», — прокомментировал Алексей Макаров.При этом он отмечает, что в настоящее время Екатеринбург наводнили непрофессиональные тренеры, так что жертвой в итоге может стать и спортивная организация.Чтобы обезопасить себя от нарушения потребительских прав, клиентам спортивных учреждений следует внимательно изучать договор с организацией (а если нет, то запросить), хранить копии платежных документов, а в случае занятий с личным тренером — требовать от него программу тренировок. Кроме того, нелишними будут и регулярные медицинские осмотры.