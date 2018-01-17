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Банк России не исключает возможности продажи собственности банка «ФК Открытие» по частям

УрБК, Москва, 17.01.2018. Банк России не исключает возможности продажи собственности банка «ФК Открытие» по частям, однако это произойдет только после того, как будет разработана стратегия кредитной организации. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Ксению Юдаеву.



В декабре акционеры «Открытия» избрали новый состав наблюдательного совета, председателем которого стала К. Юдаева. В его состав также вошли: советник председателя ЦБ Алексей Симановский, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, президент — председатель правления банка «ВТБ 24» Михаил Задорнов, главный управляющий директор банка UBS в России Елена Титова, член набсовета Московской биржи Андрей Голиков, представитель России в совете директоров ЕБРР Денис Морозов. В ЦБ отмечали, что при формировании набсовета исходили из его ориентации на скорейшую приватизацию «Открытия».



«Думаю, что главная задача набсовета и моя сейчас — это разработать стратегию бизнес-модели этого банка, чтобы он продемонстрировал свою жизнеспособность, чтобы он продемонстрировал, что он хорошо видит свою нишу. Где и как он может работать на рынке, продемонстрировал свою эффективность», — рассказала К. Юдаева в интервью телеканалу «Россия 24».



«И после этого уже можно будет говорить о том, чтобы начать продавать какие-то части собственности. Но на первом этапе — это именно сделать так, чтобы банк заработал и чтобы у него была нормальная и понятная стратегия», — подытожила она.



ЦБ РФ в августе объявил о мерах по спасению банка «ФК Открытие». Это стало премьерой санации с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, стал главным акционером «ФК Открытие».

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