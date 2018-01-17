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87% специалистов аптек высказались против продажи безрецептурных лекарств в магазинах

УрБК, Москва, 17.01.2018. Большинство опрошенных специалистов аптек (87%) высказываются против законопроекта о продаже безрецептурных лекарств в торговых организациях, пишет журнал Vademecum со ссылкой на данные опроса центра по обучению фармспециалистов «Фармзнание».



Законопроект разработан Минпромторгом и вынесен на общественное обсуждение в декабре прошлого года. Частично поддерживают нововведение 8% респондентов, полностью — 4%, затруднились с ответом 1% опрошенных.



Среди рисков и негативных последствий введения закона опрошенные назвали рост числа россиян, занимающихся самолечением (23%), увеличение количества препаратов, которые неправильно хранят (22%), рост фальсификации лекарств (19%), рост числа пациентов, которые неправильно применяют или хранят препараты (15%), потеря работы провизоров и фармацевтов (10%), рост цен на рецептурные препараты (6%), уход с рынка аптек с низкой доходностью (4%).



Среди положительных аспектов нововведения опрошенные респонденты назвали увеличение объемов продаж безрецептурных препаратов у производителей (36%), удобство для покупателей (17%), снижение цен на безрецептурные препараты из-за конкуренции между аптеками и торговыми сетями (16%). При этом 31% опрошенных не видят никаких выгод и преимуществ.



Более половины участников опроса (51%) считают, что продажа лекарств в магазинах приведет к потере части прибыли аптеками, 41% — что некоторые аптеки вообще закроются, не выдержав конкуренции. То, что нововведения никак не отразятся на деятельности аптек, считают только 5%, а 3% полагают, что они отразятся положительно, поскольку дополнительная конкуренция простимулирует их работать эффективнее.



В качестве мер поддержки аптекам в случае конкурирования с торговыми сетями 43% опрошенных высказались за создание закрытого перечня безрецептурных препаратов, разрешенных к продаже в торговых организациях. Также респонденты предложили ввести дополнительные налоговые льготы для аптек (20%), расширить перечень товаров, которые разрешено продавать в аптеках (15%), отменить регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (10%), разрешить аптекам при заказе лекарств через интернет доставлять на дом не только безрецептурные, но и рецептурные препараты (7%), отменить обязательное требование иметь в аптеке утвержденный правительством минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи (вне зависимости от спроса населения) (4%).



Центр «Фармзнание» опросил 1,1 тыс. специалистов аптек из восьми федеральных округов РФ, из них 47% — работники первого стола, 29% — заведующие аптеками, 4% — руководители аптек, 2% — менеджеры по заказу, 18% — другие специалисты аптек.



На прошлой неделе объединение 759 аптечных сетей «Союзфарма» направило в Минпромторг обращение с просьбой обсудить с представителями фармотрасли данный законопроект и аргументы против его принятия.

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