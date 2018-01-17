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Возле недостроенной телебашни в Екатеринбурге начались земляные работы
17 январь 2018 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. В Екатеринбурге возле недостроенной телебашни начались земляные работы, сообщается в группе «Что это за башня?» в Facebook.
В настоящее время с помощью техники у подножья телевышки роют котлован.
В июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.
В настоящее время с помощью техники у подножья телевышки роют котлован.
В июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.
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