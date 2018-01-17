Возле недостроенной телебашни в Екатеринбурге начались земляные работы

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. В Екатеринбурге возле недостроенной телебашни начались земляные работы, сообщается в группе «Что это за башня?» в Facebook.В настоящее время с помощью техники у подножья телевышки роют котлован.В июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.