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Средний возраст сотрудников свердловских машзаводов постепенно снижается

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Сейчас средний возраст сотрудников свердловских машиностроительных предприятий постепенно снижается. Об этом УрБК рассказал директор НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области» Андрей Бухмастов.



«В первую очередь снижение среднего возраста происходит за счет притока молодежи. На мой взгляд, проблема дефицита рабочих кадров на Урале постепенно решается. Сейчас учебные заведения вкладывают большие средства в переоснащение учебно-лабораторной базы», — рассказал А. Бухмастов.



По его словам, в свою очередь, машзаводы активно инвестируют в создание собственных учебных центров.



«Конечно, всегда хочется большего. Однако я считаю, что за последние 3-4 года ситуация сдвинулась с «мертвой точки». Хотелось, чтобы темпы этого процесса не снижались», — сообщил А. Бухмастов.

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