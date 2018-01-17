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«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Санкт-Петербурга
17 январь 2018 (15:29)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Распродажа проходит с 15 января по 21 марта 2018 года и касается вылетов в Тель-Авив из Санкт-Петербурга с 15 января по 24 марта текущего года.
Специальное предложение на авиабилеты в одну сторону — от 120 долл. США и билеты туда-обратно — от 269 долл. США. В стоимость входят все сборы, питание, ручная кладь до 5 кг и багаж весом до 23 кг. Цена может различаться в зависимости от курса валют на момент бронирования.
«Израиль — страна компактная, но разноплановая. Религиозные святыни, шумные тусовки, лечение в лучших клиниках и отдых на одном из трех морей мирно существуют рядом друг с другом. Наслаждаться отпуском в этой стране можно круглогодично, поэтому дешевые авиабилеты в Израиль в любой сезон разлетаются как горячие пирожки», — рассказали в пресс-службе.
Рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Тель-Авив — Санкт-Петербург до 24 марта выполняются по четвергам и воскресеньям.
Билеты из Санкт-Петербурга в Тель-Авив по сниженным ценам уже в продаже, приобрести их можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. Количество мест ограничено.
Распродажа проходит с 15 января по 21 марта 2018 года и касается вылетов в Тель-Авив из Санкт-Петербурга с 15 января по 24 марта текущего года.
Специальное предложение на авиабилеты в одну сторону — от 120 долл. США и билеты туда-обратно — от 269 долл. США. В стоимость входят все сборы, питание, ручная кладь до 5 кг и багаж весом до 23 кг. Цена может различаться в зависимости от курса валют на момент бронирования.
«Израиль — страна компактная, но разноплановая. Религиозные святыни, шумные тусовки, лечение в лучших клиниках и отдых на одном из трех морей мирно существуют рядом друг с другом. Наслаждаться отпуском в этой стране можно круглогодично, поэтому дешевые авиабилеты в Израиль в любой сезон разлетаются как горячие пирожки», — рассказали в пресс-службе.
Рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Тель-Авив — Санкт-Петербург до 24 марта выполняются по четвергам и воскресеньям.
Билеты из Санкт-Петербурга в Тель-Авив по сниженным ценам уже в продаже, приобрести их можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. Количество мест ограничено.
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