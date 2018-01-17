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Официальный курс долл. США вырос на 20 коп., евро — на 15 коп.
17 январь 2018 (15:10)
УрБК, Москва, 17.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2018 года. Курс долл. США вырос на 20 коп., до 56,59 руб., евро — на 15 коп., до 69,17 руб.
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