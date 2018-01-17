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Президент Уральской ТПП оценил шансы Екатеринбурга на победу в ЭКСПО-2025

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин в ходе пресс-конференции высоко оценил шансы заявки Екатеринбурга на проведение международной выставки ЭКСПО-2025.



«На мой взгляд, основная конкуренция развернется между Екатеринбургом и Осакой. Не секрет, что при выборе заявки работает схема подарков, личного убеждения, материального стимулирования. Это показывает опыт борьбы за ЭКСПО-2020. В этом плане японцы достаточно принципиальны. Я думаю, что они будут вести честную борьбу и не станут использовать материальные стимулы», — заявил А. Беседин.



Отметим, что на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Екатеринбург, Осака, Баку и Париж. Победителя заявочной компании выберут в ноябре 2018 года.

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