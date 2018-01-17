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Электровоз 2ЭС6 «Уральских локомотивов» проходит тягово-энергетические испытания на Октябрьской железной дороге

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Электровоз 2ЭС6 с улучшенной системой управления успешно проходит тягово-энергетические испытания на Октябрьской железной дороге.



«Пять электровозов «Синара» (серия 2ЭС6) впервые поступили на Октябрьскую железную дорогу в декабре 2017 года. Согласно контракту жизненного цикла, завод «Уральские локомотивы» принял обязательства перед РЖД по их полному сервисному обслуживанию в течение последующих 28 лет. В депо Бабаево уже начал работу новый региональный центр завода для проведения сервисных работ поставленных локомотивов», — сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



С 5 января 2018 года электровозы 2ЭС6 проходят тяговые энергетические испытания для определения весовых норм и возможностей на Северо-Западном полигоне при участии вагона-лаборатории Октябрьской железной дороги.



По словам генерального директора завода «Уральские локомотивы» Олега Спаи, конструкция поставленных электровозов 2ЭС6 на Октябрьскую дорогу отличается повышенными требованиями к показателям надежности и условиям эксплуатации. Уральский локомотив уже продемонстрировал технико-экономические показатели, значительно превышающие параметры ранее эксплуатируемых на этом участке грузовых электровозов, следуя с критической массой по боковым путям на участке с высокой загруженностью.



«Во время проведения испытаний электровоз 2ЭС6 совершил поездку с весом грузового поезда 8 078 т на участке Бабаево — Лужская Октябрьской железной дороги. Это стало возможным благодаря внесению изменений в систему управления локомотива и реализации потележечного динамического регулирования силы тяги с обеспечением оптимального проскальзывания колесных пар», — отметил О. Спаи.



Применяемая в 2ЭС6 микропроцессорная система управления и диагностики обеспечивает постоянную связь с оперативным диспетчерским центром завода «Уральские локомотивы» и в режиме онлайн передает информацию по более чем 700 параметрам работы электровоза.



Новый для Санкт-Петербургского транспортного узла электровоз получил высокую оценку локомотивных бригад, отметивших отличные тяговые характеристики машины, высокий уровень комфорта и простоту в управлении. Прежде чем приступить к эксплуатации, опытные машинисты-инструкторы прошли подготовку в учебном центре завода и на полигоне Свердловской железной дороги.

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