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В Нидерландах нашли две неизвестные работы Ван Гога

Наследие Винсента Ван Гога пополнилось двумя рисунками, атрибутировать которые удалось после тщательного исследования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на амстердамский музей художника.



Рисунок «Холм на Монмартре с каменоломней» 1886 года ранее хранился в арт-фонде Van Vlissingen и считался произведением неизвестного автора. Его принадлежность художнику установили специалисты из музея Ван Гога, проанализировавшие тематику, стиль, технику и использованные материалы рисунка. Ранее это произведение никогда не выставлялось и не входило в альбомы и каталоги произведений Ван Гога, пояснили в музее.



Еще один рисунок, атрибутированный Ван Гогу, хранился в фондах самого музея. Сейчас оба произведения выставляются в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен, добавили в амстердамском музее Ван Гога.

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