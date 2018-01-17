Дайджест
В Нидерландах нашли две неизвестные работы Ван Гога
17 январь 2018 (14:38)
Наследие Винсента Ван Гога пополнилось двумя рисунками, атрибутировать которые удалось после тщательного исследования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на амстердамский музей художника.
Рисунок «Холм на Монмартре с каменоломней» 1886 года ранее хранился в арт-фонде Van Vlissingen и считался произведением неизвестного автора. Его принадлежность художнику установили специалисты из музея Ван Гога, проанализировавшие тематику, стиль, технику и использованные материалы рисунка. Ранее это произведение никогда не выставлялось и не входило в альбомы и каталоги произведений Ван Гога, пояснили в музее.
Еще один рисунок, атрибутированный Ван Гогу, хранился в фондах самого музея. Сейчас оба произведения выставляются в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен, добавили в амстердамском музее Ван Гога.
Рисунок «Холм на Монмартре с каменоломней» 1886 года ранее хранился в арт-фонде Van Vlissingen и считался произведением неизвестного автора. Его принадлежность художнику установили специалисты из музея Ван Гога, проанализировавшие тематику, стиль, технику и использованные материалы рисунка. Ранее это произведение никогда не выставлялось и не входило в альбомы и каталоги произведений Ван Гога, пояснили в музее.
Еще один рисунок, атрибутированный Ван Гогу, хранился в фондах самого музея. Сейчас оба произведения выставляются в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен, добавили в амстердамском музее Ван Гога.
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