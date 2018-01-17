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В США неподалеку от Детройта упал метеорит

Национальная метеорологическая служба США зафиксировала падение небольшого метеорита неподалеку от города Детройт (штат Мичиган). Об этом сообщает ТАСС.



«После анализа полученных данных Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, вероятнее всего, это явление было вызвано метеоритом», — говорится в сообщении американского ведомства.



Факт падения метеорита подтвердила и Геологическая служба США, уточнив, что он упал в 8 км от небольшого населенного пункта Нью-Хейвен, расположенного к северо-востоку от Детройта, и вызвал землетрясение магнитудой 2,0. Данных о пострадавших или разрушениях нет.

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