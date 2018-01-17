Дайджест
В США неподалеку от Детройта упал метеорит
17 январь 2018 (14:38)
Национальная метеорологическая служба США зафиксировала падение небольшого метеорита неподалеку от города Детройт (штат Мичиган). Об этом сообщает ТАСС.
«После анализа полученных данных Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, вероятнее всего, это явление было вызвано метеоритом», — говорится в сообщении американского ведомства.
Факт падения метеорита подтвердила и Геологическая служба США, уточнив, что он упал в 8 км от небольшого населенного пункта Нью-Хейвен, расположенного к северо-востоку от Детройта, и вызвал землетрясение магнитудой 2,0. Данных о пострадавших или разрушениях нет.
«После анализа полученных данных Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, вероятнее всего, это явление было вызвано метеоритом», — говорится в сообщении американского ведомства.
Факт падения метеорита подтвердила и Геологическая служба США, уточнив, что он упал в 8 км от небольшого населенного пункта Нью-Хейвен, расположенного к северо-востоку от Детройта, и вызвал землетрясение магнитудой 2,0. Данных о пострадавших или разрушениях нет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать