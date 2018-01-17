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В Перми арестовали подростков, напавших на школу

Мотовилихинский районный суд Перми арестовал на два месяца подростков, которые 15 января напали на школу №127. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Заседание проходило в закрытом режиме в городской больнице №4 Перми, где подозреваемые под охраной проходят лечение. После того, как их состояние улучшится, их переведут в больничный блок СИЗО.



Адвокаты подростков могут обжаловать решение суда об аресте в Пермском краевом суде.

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