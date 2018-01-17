Дайджест

В Перми арестовали подростков, напавших на школу

17 январь 2018 (14:38)

Мотовилихинский районный суд Перми арестовал на два месяца подростков, которые 15 января напали на школу №127. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Заседание проходило в закрытом режиме в городской больнице №4 Перми, где подозреваемые под охраной проходят лечение. После того, как их состояние улучшится, их переведут в больничный блок СИЗО.

Адвокаты подростков могут обжаловать решение суда об аресте в Пермском краевом суде.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: