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Роспотребнадзор предупредил об опасности заражения ОРВИ в Финляндии

Ростуризм попросил туристов при планировании поездки учитывать информацию о вспышке в Финляндии инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом человека (HRSV). Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм».



«По данным Национального института здоровья и благополучия Финляндии (THL), только в первую неделю января 2018 года было зарегистрировано более 500 случаев заболевания. Согласно информации Детской больницы Хельсинки, куда с этим заболеванием госпитализированы 15 детей в возрасте до 12 месяцев, вспышка в основном наблюдается в г. Хельсинки. Однако медицинские учреждения по всей стране также сообщают о росте инфекции, вызванной HRSV», — говорится в сообщении ведомства.



Официальные власти Финляндии держат ситуацию на контроле, однако не дают прогноз по срокам завершения эпидемического подъема.

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