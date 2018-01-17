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В IV квартале 2017 года безработица в Свердловской области выросла до 5%
17 январь 2018 (14:20)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. В IV квартале 2017 года безработица в Свердловской области (по методологии Международной организации труда) выросла с 4,9 до 5%. Об этом сообщает Свердловскстат.
В 2017 году среднесписочная численность безработных на Среднем Урале составила 118,8 тыс. человек (в 2016-м — 137,7 тыс. человек). В IV квартале этот показатель составил 108,6 тыс. человек.
В 2017 году среднесписочная численность безработных на Среднем Урале составила 118,8 тыс. человек (в 2016-м — 137,7 тыс. человек). В IV квартале этот показатель составил 108,6 тыс. человек.
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