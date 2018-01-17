Новости дня
В Екатеринбурге объект культурного наследия отдали под бутик-отель
17 январь 2018 (13:59)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Объект культурного наследия в Екатеринбурге — «Бывшая усадьба Железнова» на улице Розы Люксембург, 56 будет на 30 лет передан в распоряжение компании «СтройИнвест», сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Памятник будет передан в рамках государственно-частного партнерства. Распоряжение о передаче усадьбы в концессию подписал глава региона Евгений Куйвашев.
В компании «СтройИнвест» пояснили, что преобразуют дом Железнова в бутик-отель. Общий объем инвестиций составляет 380 млн руб.
Объект культурного наследия «Бывшая усадьба Железнова» на данный момент пребывает в запустении.
Памятник будет передан в рамках государственно-частного партнерства. Распоряжение о передаче усадьбы в концессию подписал глава региона Евгений Куйвашев.
В компании «СтройИнвест» пояснили, что преобразуют дом Железнова в бутик-отель. Общий объем инвестиций составляет 380 млн руб.
Объект культурного наследия «Бывшая усадьба Железнова» на данный момент пребывает в запустении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Здание гостиницы «Исеть» передали в собственность Свердловской области
- Правительство Свердловской области утвердило границы зон охраны усадьбы Железновых в Екатеринбурге
- Объект культурного наследия «Усадьба купца Ваганова» в центре Екатеринбурга продан за 19,8 млн. рублей
- Аукцион по продаже доли Свердловской области в «Усадьбе купца Ваганова» назначен на 30 ноября
- Свердловская область выставила на продажу объект культурного наследия «Усадьба купца Ваганова» в Екатеринбурге