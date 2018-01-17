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В Екатеринбурге объект культурного наследия отдали под бутик-отель

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Объект культурного наследия в Екатеринбурге — «Бывшая усадьба Железнова» на улице Розы Люксембург, 56 будет на 30 лет передан в распоряжение компании «СтройИнвест», сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Памятник будет передан в рамках государственно-частного партнерства. Распоряжение о передаче усадьбы в концессию подписал глава региона Евгений Куйвашев.



В компании «СтройИнвест» пояснили, что преобразуют дом Железнова в бутик-отель. Общий объем инвестиций составляет 380 млн руб.



Объект культурного наследия «Бывшая усадьба Железнова» на данный момент пребывает в запустении.

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