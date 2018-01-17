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Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Свердловской области до 19 января
17 январь 2018 (13:25)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Уральский Гидрометцентр объявил в Свердловской области неблагоприятные метеоусловия I степени опасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По прогнозам синоптиков, до 20.00 19 января 2018 года в регионе сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В эти дни в городах Свердловской области может образоваться смог.
По прогнозам синоптиков, до 20.00 19 января 2018 года в регионе сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В эти дни в городах Свердловской области может образоваться смог.
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