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В Екатеринбурге ремонт паркинга в ТЦ «Алатырь» привел к перекрытию переулка Медиков
17 январь 2018 (12:42)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. В Екатеринбурге из-за закрытия подземного паркинга в торговом центре «Алатырь» автомобилями оказалось перекрыто движение по переулку Медиков.
Как следует из объявления торгового центра, один из этажей паркинга закрыт на ремонт до 22 января 2018 года.
В результате на протяжении последних нескольких дней образуется пробка по переулку Медиков, где расположен въезд на паркинг. Парковка открывается в торговом центре «Алатырь» в 10.00. С 09.00 от перекрестка улиц Московская — Малышева наблюдается очередь машин, выстроившихся по переулку Медиков.
Следует отметить, что там расположены газовая станция, несколько электроподстанций и въезды во дворы жилых домов. Затруднение движения по переулку ограничивает доступ к этим объектам.
Как следует из объявления торгового центра, один из этажей паркинга закрыт на ремонт до 22 января 2018 года.
В результате на протяжении последних нескольких дней образуется пробка по переулку Медиков, где расположен въезд на паркинг. Парковка открывается в торговом центре «Алатырь» в 10.00. С 09.00 от перекрестка улиц Московская — Малышева наблюдается очередь машин, выстроившихся по переулку Медиков.
Следует отметить, что там расположены газовая станция, несколько электроподстанций и въезды во дворы жилых домов. Затруднение движения по переулку ограничивает доступ к этим объектам.
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