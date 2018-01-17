Новости дня

В Екатеринбурге ремонт паркинга в ТЦ «Алатырь» привел к перекрытию переулка Медиков

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. В Екатеринбурге из-за закрытия подземного паркинга в торговом центре «Алатырь» автомобилями оказалось перекрыто движение по переулку Медиков.



Как следует из объявления торгового центра, один из этажей паркинга закрыт на ремонт до 22 января 2018 года.



В результате на протяжении последних нескольких дней образуется пробка по переулку Медиков, где расположен въезд на паркинг. Парковка открывается в торговом центре «Алатырь» в 10.00. С 09.00 от перекрестка улиц Московская — Малышева наблюдается очередь машин, выстроившихся по переулку Медиков.



Следует отметить, что там расположены газовая станция, несколько электроподстанций и въезды во дворы жилых домов. Затруднение движения по переулку ограничивает доступ к этим объектам.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: