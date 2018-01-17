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Свердловская область завершит программу по расселению из аварийного жилья к середине февраля

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Свердловская область завершит программу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, к середине февраля 2018 года. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень на совещании президента с кабмином.



В настоящее время программа в целом по стране выполнена на 97,5%. Полностью завершили расселение 68 регионов, 12 из них — досрочно. 24 региона, в том числе Свердловская область, оказались в числе отстающих.



«Продолжают расселение 15 регионов: Республики Карелия, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский край, Приморский край, Ставропольский край, Еврейская автономная область, Ивановская, Иркутская, Кировская, Костромская, Омская, Псковская, Свердловская, Тверская области. Из них 6 субъектов (Республика Саха (Якутия), Ставропольский край, Еврейская автономная область, Псковская, Свердловская, Омская области завершат расселение к середине февраля. Дома уже готовы и завершается оформление необходимых для передачи квартир людям документов. Остальные 9 регионов завершат расселение до конца года», — рассказал Михаил Мень.



Напомним, завершить программу субъекты РФ должны были до конца 2016 года. Но из-за того, что не все регионы справились с поставленной задачей, сроки дважды сдвигали — сначала до 1 сентября 2017 года, потом до конца прошлого года.



Сейчас Минстрой выясняет, почему регионы не смогли выполнить обязательства вовремя. По итогам проверки ведомство подготовит доклад. По словам министра, регионы объясняют отставание прошедшими чрезвычайными ситуациями и неблагоприятными погодными условиями.



При этом в семи регионах РФ уже приступили к расселению жилья, признанного таким после 1 января 2012 года. Напомним, с 21012 года в Свердловской области значительно вырос объем жилфонда, признанного аварийным.

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