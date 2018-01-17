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Свердловская область заняла второе место в УрФО по объему ипотечного кредитования

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2018. Свердловская область к 1 декабря 2017 года заняла второе место в УрФО по объему ипотечных кредитов, выданных банками населению, сообщает Уральское управление Банка России.



Наибольший объем выданных ипотечных кредитов приходился на Тюменскую область (сюда же включены ХМАО и ЯНАО) — 86 млрд 046 млн руб., на Свердловскую область приходится 55 млрд 033 млн руб., на Челябинскую область — 36 млрд 423 млн руб., на Курганскую область — 7 млрд 405 млн руб.



Отмечается, что жители УрФО стали реже брать ипотеку для участия в долевом жилищном строительстве. На 1 декабря 2017 года удельный вес ИЖК в долевом строительстве снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 21,7%.



В целом на 1 декабря 2017 года в УрФО банки предоставили гражданам 106 893 ипотечных жилищных кредита (ИЖК) на сумму 184 млрд 907 млн руб. Данные показатели увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 27,5% и 36% соответственно.



Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в УрФО с начала 2017 года понизилась на 2,1 п.п. и составила на 1 декабря 9,87%, достигнув своего исторического минимума. Наиболее доступные кредиты предлагались в Свердловской области (9,64%).

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