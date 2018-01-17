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В Первоуральске осуждена группа риэлторов за 13 эпизодов мошенничества с жильем

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2108. Первоуральский городской суд вынес приговор семи участникам группы «черных» риэлторов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



На скамье подсудимых оказались Оксана Хусаинова, Елена Вагура, Екатерина Харькова, Ирина Осипова, Дмитрий Туров, Марина Корчагина, Наталья Боровских. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении 13 преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», а также пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в составе организованной группы».



Мошеннические сделки с жильем проводились в период с 2009 по 2016 годы. Часть из них были совершены в составе организованной группы, часть — группой лиц по предварительному сговору.



«Общая схема совершения преступлений состояла в том, что подсудимые подыскивали лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, легко внушаемых и не обладающих специальными знаниями в области сделок с недвижимостью. В дальнейшем входили к указанным лицам в доверие, в том числе путем предоставления продуктов питания, спиртного, оказания помощи в бытовых вопросах, а также путем организации досуга, уговаривали совершить сделку по распоряжению имеющейся у потерпевших недвижимостью за вознаграждение, предлагая свою помощь, без намерения реально выполнить взятые обязательства», — говорится в сообщении.



Далее «черные» риэлторы либо похищали деньги, либо получали право на недвижимое имущество. Для придания видимости законности своих действий подсудимые документально оформляли все совершаемые сделки, в том числе путем отбора расписок, заключения соглашения на оказание услуг, предложения вариантов жилья для обмена, предоставления возможности временного проживания в указанном жилье.



По решению суда Оксане Хусаиновой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Ирине Осиповой и Елене Вагуре — в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Екатерине Харьковой — в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Дмитрию Турову — в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Марине Корчагиной — в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 120 тыс. руб., а Наталье Боровских — в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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