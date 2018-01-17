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Импорт легковых автомобилей в Россию за 11 месяцев 2017 года снизился на 3%

УрБК, Москва, 17.01.2018. За 11 месяцев 2017 года в Россию импортировали 236,8 тыс. легковых автомобилей. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает агентство «Автостат».



По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в январе-ноябре 2017 года в Россию было ввезено легковых автомобилей на 5 млрд 972,8 млн долл. США. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 221,6 тыс. машин на 5 млрд 869,2 млн долл. США, из стран СНГ — 15,2 тыс. автомобилей на 103,6 млн долл. США.



Импорт грузовых автомобилей в январе-ноябре 2017 года вырос на 15,4% в годовом выражении — до 27,3 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 789,1 млн долл. США. Из них 23,3 тыс. грузовых авто на 1 млрд 010,9 млн долл. США поставили из стран дальнего зарубежья, еще 4,1 тыс. машин на 778,2 млн долл. США — из стран СНГ.



Экспорт легковых автомобилей из России за 11 месяцев 2017 года вырос на 12,7% в годовом выражении, до 77,3 тыс. ед. на общую сумму 1 млрд 205,5 млн долл. США. При этом в страны дальнего зарубежья отправили 31,5 тыс. авто на 577,8 млн долл. США, в страны СНГ— 45,8 тыс. машин на 627,7 млн долл. США.



Экспорт грузовых автомобилей остался на уровне прошлого года и составил 12,2 тыс. ед. на 261,4 млн долл. США. В страны дальнего зарубежья поставили 3,1 тыс. грузовиков на 103,7 млн долл. США, в страны СНГ — 9,1 тыс. машин на 157,6 млн долл. США.

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