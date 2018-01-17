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Правительство РФ приравняло ТСЖ и ЖСК к населению при ценообразовании в сфере теплоснабжения
17 январь 2018 (09:44)
УрБК, Москва, 17.01.2018. Правительство РФ расширило перечень категорий потребителей, теплоснабжение которых производится по регулируемым ценам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина во вторник.
«Подписанным постановлением в них внесены изменения: определены категории потребителей, приравненных к населению, реализация тепловой энергии и теплоносителя которым производится по регулируемым ценам», — говорится в документе.
В частности, к категории «населения» отнесены товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные (ЖСК), жилищные или другие специализированные потребительские кооперативы, приобретающие тепловую энергию для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.
Также к данной категории отнесены займодатели, предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, в маневренном фонде, в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения, следует из документа.
В пояснительной записке подчеркивается, что в отношении этих категорий не допускается заключение договора теплоснабжения и договора поставки тепловой энергии или теплоносителя по ценам, определяемым соглашением сторон.
«Подписанным постановлением в них внесены изменения: определены категории потребителей, приравненных к населению, реализация тепловой энергии и теплоносителя которым производится по регулируемым ценам», — говорится в документе.
В частности, к категории «населения» отнесены товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные (ЖСК), жилищные или другие специализированные потребительские кооперативы, приобретающие тепловую энергию для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.
Также к данной категории отнесены займодатели, предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, в маневренном фонде, в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения, следует из документа.
В пояснительной записке подчеркивается, что в отношении этих категорий не допускается заключение договора теплоснабжения и договора поставки тепловой энергии или теплоносителя по ценам, определяемым соглашением сторон.
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