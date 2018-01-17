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Банк России расширил список инсайдерской информации

17 январь 2018 (09:23)

УрБК, Москва, 17.01.2018. Банк России расширил список инсайдерской информации. Соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора.

Теперь в перечень включены сведения о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей компаний, информация об аресте активов в рамках обеспечительных мер, неисполнении обязательств по субординированным облигациям банков, а также данные о решениях работников управляющих компаний, которые могут оказать существенное влияние на рынок.

Издание «Коммерсантъ» уточняет, что о решении Банка России расширить список инсайдерской информации стало известно в августе прошлого года. В июле регулятор причислил к инсайдерам новые категории участников рынка — депозитарии и доверительных управляющих. К ним будут применяться все нормы соответствующего закона, включая административную и даже уголовную ответственность за его нарушения.

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